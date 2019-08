Nasce l’Associazione Sicilia 2022.Il coordinatore è Dino Vinciguerra,nel direttivo entrano Antonella Vita,Nino Micalizzi e Giuseppe Gueli.

Si è costituita in Agrigento l’Associazione Sicilia 2022 con lo scopo di raccogliere le energie sane e illuminate della Regione per concorrere a rilanciare una concreta politica di sviluppo.

L’occupazione, la viabilità, le carenze infrastrutturali, il rischio di vedere cancellata l’autonomia speciale rendono oggi gravoso qualsiasi impegno politico sull’Isola.

L’Associazione si è strutturata affidando il coordinamento al Prof. Dino Vinciguerra e chiamando nel direttivo l’Avv. Antonella Vita, il Dr. Nino Micalizzi e il Geom. Giuseppe Gueli.

I responsabili dell’Associazione nel rendere una visita al Presidente dell’ARS, On. Miccichè, quale punto di riferimento dell’area moderata in Sicilia da coordinatore regionale di Forza Italia, si sono impegnati a convocare la rete dirigenziale della Provincia per il prossimo mese ottobre.

In quella sede sulla base di una relazione tecnico-politica affidata all’On. Prof. Angelo La Russa e sulla base delle conclusioni dell’On. Gianfranco Miccichè sarà tracciato un programma di lavoro per la Sicilia degli anni 2020.