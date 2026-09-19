Condannati a 8 anni e 8 mesi di reclusione l’uomo, 5 anni e 28 giorni la donna. La polizia di Stato ha eseguito due provvedimenti di carcerazione nei confronti di una coppia residente a Licata. Gli agenti del Commissariato cittadino, guidati dal dirigente Maurizio Carusotto, hanno rintracciato e arrestato i due in esecuzione degli ordini emessi dall’ufficio Esecuzioni penali della Procura di Agrigento.

La coppia è stata trasferita nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” per scontare le pene. La vicenda risale al febbraio del 2024, quando l’uomo e la donna erano stati arrestati dai poliziotti dalla Squadra Mobile di Agrigento e dai loro colleghi del Commissariato di Licata perché trovati in possesso di circa 110,70 grammi di cocaina, 315,43 grammi di hashish e 22 grammi di marijuana.

Durante l’operazione erano stati sequestrati anche strumenti e materiale ritenuti necessari per pesare, tagliare e confezionare le sostanze stupefacenti. All’uomo era stata contestata anche la resistenza a Pubblico ufficiale. Dopo la convalida dell’arresto, l’uomo era stato posto ai domiciliari. Alla donna era stato inizialmente imposto l’obbligo di dimora, successivamente revocato.

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