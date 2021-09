Spaccio di cocaina, e hashish: arrestato cinquantenne

Trovato in possesso di 5 grammi di cocaina, 7 grammi di hashish. Un riberese, di 51 anni, già sottoposto alla Sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza, è stato arrestato, in flagranza di reato dai carabinieri della Tenenza di Ribera, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’arresto è scattato, nella giornata di sabato, quando i militari dell’Arma hanno eseguito una perquisizione domiciliare in casa dell’uomo, durante la quale, è stata trovata, e sequestrata, la droga e il materiale per il confezionamento delle dosi, ma anche due telefoni cellulari che verranno, adesso, sottoposti a controlli.

Il cinquantunenne, dopo le formalità di rito, così come disposto dal sostituto procuratore di turno della Procura di Sciacca, agli arresti domiciliari.