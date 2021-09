Controlli anticovid: chiuso locale, e multe per mancato uso mascherina

Ancora chiusure e multe nel corso dei controlli delle forze dell’ordine, per garantire il rispetto delle normative anti-Covid, soprattutto il fine settimana nei luoghi della movida di via Atenea, e via Pirandello. Proprio lungo la via Pirandello la polizia di Stato ha disposto la chiusura per la durata di due giorni, di una panineria-piadineria, perché non aveva esposto il cartello che indicava, in base ai metri quadrati del locale, il numero massimo dei clienti autorizzati ad entrare.

In via Atenea, invece, sono state elevate due multe da 400 euro, per il mancato utilizzo della mascherina di protezione. Le forze dell’ordine (polizia, carabinieri, guardia di finanza, esercito e vigili urbani), anche durante l’ultimo weekend appena trascorso, su disposizione del prefetto Maria Rita Cocciufa, hanno svolto servizi mirati. Purtroppo durante la nottata di sabato non sono mancati assembramenti. E in via Atenea, ad un certo punto della tarda serata, c’è stata una lite fra giovani ubriachi, per fortuna senza gravi conseguenze.