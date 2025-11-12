Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, ha inflitto la condanna a quattro agrigentini accusati di avere messo in piedi un giro di spaccio di droga nella frazione di Villaseta. Sei anni e 8 mesi di reclusione nei confronti di Cristian Gastoni, 32 anni; 4 anni, 3 mesi e 15 giorni per Giorgio Orsolino, 35 anni; 4 anni, 2 mesi e 10 giorni per Giuseppe Aliseo, 26 anni; 3 anni per Salvatore Di Falco, 21 anni.

Un quinto imputato, Carmelo Di Maria, 23 anni, ha scelto la via del rito ordinario e viene processato separatamente. Altri due minorenni coinvolti nella vicenda saranno giudicati a parte. Documentate, fra gennaio e marzo del 2022, oltre cento cessioni di cocaina in due punti ben precisi del quartiere periferico agrigentino.

