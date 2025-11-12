:Il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Alberto Lippini, ha inflitto la condanna a 6 mesi di reclusione nei confronti Giuseppe Cicatello, trentenne di Palma di Montechiaro, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina venduta a due suoi concittadini.

La sentenza è stata emessa al termine del processo celebrato con il giudizio abbreviato. Il giudice, accogliendo parzialmente la tesi del legale difensore l’avvocato Giuseppe Vinciguerra, ha riconosciuto “la lieve entità degli episodi”. I fatti contestati risalgono ai mesi di aprile e maggio di tre anni fa.

