Sorpreso a spacciare marijuana nella villetta comunale di via Isonso, a Ravanusa, nel corso delle ore serali e notturne, davanti ai passanti. Fermato per un controllo, in seguito ad una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di cinque grammi di marijuana, suddivisa in quattro involucri. A cadere nella “rete” dei carabinieri è stato un disoccupato, diciottenne, domiciliato a Ravanusa.

Il giovane è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura di Agrigento. Deve rispondere dell’ipotesi di reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Lo stupefacente è stato, naturalmente, posto sotto sequestro, e poi, inviato ai laboratori della Scientifica per essere analizzato.