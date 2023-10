Trovato in possesso di 56 grammi di cocaina e vario materiale per confezionare le dosi. I carabinieri hanno arrestato, nella flagranza del reato, un insospettabile di Agrigento M.N., di 52 anni, incensurato, per le ipotesi di reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Al termine degli adempimenti di rito, come disposto dal Pubblico ministero di turno che ha coordinato l’attività investigativa, è stato condotto presso la sua abitazione, in regime degli arresti domiciliari.

L’indagato è difeso dall’avvocato Riccardo Miccichè. Lo stupefacente, destinato per lo più ad assuntori locali, una volta “tagliato” ed immesso sul mercato avrebbe fruttato oltre 5.000 euro. I militari dell’Arma della Compagnia di Agrigento, con il coordinamento della Procura di Agrigento, hanno proceduto ad un’ispezione mirata. La polvere bianca è saltata fuori durante la perquisizione domiciliare nella casa di campagna, in uso all’uomo, nel quartiere di Villaseta.

La cocaina, verosimilmente di elevata purezza, così come anche il materiale per il taglio e il confezionamento sono stati sequestrati.