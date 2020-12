Spacciava hashish e cocaina nei pressi della via Atenea: arrestato giovane

Fermato nel centro storico di Agrigento, e perquisito aveva della droga. A finire in manette un giovane del Gambia, trovato in possesso di circa 70 grammi di droga (hashish e marijuana) e 3 grammi di cocaina.

Una parte dello stupefacente era già in dosi, e pronto per lo spaccio. A quel punto, è scattato il sequestro della “roba” ed i poliziotti della sezioni Volanti hanno stretto le manette ai polsi dell’immigrato, per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il magistrato ha concesso i domiciliari. Il gambiano spacciava a pochi passi dalla via Atenea.