La morte del ciclista travolto e ucciso da furgone, procura apre inchiesta

La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un’inchiesta sull’investimento mortale costato la vita al ciclista Nicolò Mancuso, un pensionato di 71 anni, originario di Grotte, grande appassionato di ciclismo.

Teatro della tragedia la strada statale 640 fra il bivio per “Maddalusa”, e l’innesto con la strada, che conduce alla galleria di Porto Empedocle, in territorio di Agrigento.

Per il conducente del furgone Peugeot, un 59enne di Sciacca rimasto illeso ma sotto choc per l’accaduto, nelle prossime ore, potrebbe scattare la denuncia d’ufficio, un atto dovuto in quanto la dinamica dell’incidente, ora è al vaglio degli inquirenti.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento, intervenuti sul luogo, unitamente alle pattuglie della polizia Stradale.