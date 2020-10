Spacciava cocaina protetto da telecamere di videosorveglianza: arrestato un uomo

I carabinieri della Tenenza di Ribera, l’altro pomeriggio, hanno arrestato D.L., riberese 52enne, soggetto già noto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Tutto quanto durante un predisposto e prolungato servizio di osservazione finalizzato al contrasto del traffico di droga.

I militari dell’Arma hanno notato diversi giovani frequentare l’abitazione del 52enne. Da lì a poco fermati alcuni giovani i quali perquisiti, sono stati trovati in possesso di alcune dosi di cocaina.

D.L., particolarmente accorto nella sua ben avviata attività delinquenziale utilizzava un circuito di videosorveglianza, composto da ben 9 telecamere per riprendere qualsiasi attività sospetta, ed eludere cosi eventuali controlli delle forze dell’ordine.

I carabinieri hanno deciso così di improvvisare un trasloco, e fingendosi operai intenti a caricare masserizie sono riusciti ad eludere la sorveglianza, quindi, ad accedere all’interno dell’abitazione.

Dopo essersi qualificati, trovati e sequestrati circa 15 grammi di cocaina, suddivisi in dosi, pronte per essere vendute, un bilancino, della sostanza da taglio, altri strumenti per il confezionamento delle dosi, e 700 euro in contanti, in banconote di vario taglio.

D.L., è stato dichiarato in arresto e sottoposto al regime degli arresti domiciliari, in attesa della convalida, anche l’impianto di videosorveglianza è stato disattivato e sequestrato.

Si tratta dell’ennesimo arresto effettuato dai carabinieri per fronteggiare ed arginare il sempre diffuso fenomeno di spaccio soprattutto di sostanza assolutamente dannosa e pericolosa come la cocaina.