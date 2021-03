Spa e centro benessere: sempre più richieste divise Made in Italy per lo staff

La possibilità di avere delle divise professionali per garantire un’immagine impeccabile passa per il marchio Made in Italy: è noto che il nostro Paese sia, infatti, un’eccellenza nel campo tessile e della moda e ciò è vero anche per la realizzazione di abbigliamento professionale.

In particolare, per la creazione di divise e uniformi è possibile sfruttare brand eccellenti come Maurel, che prescinde dalla standardizzazione e offre, invece, modelli personalizzati a seconda delle singole necessità.

L’azienda, che costituisce un importante punto di riferimento nel settore dell’abbigliamento professionale, da sempre si impegna nell’assicurare un equilibrio perfetto fra innovazione ed esclusività, passando per la qualità dei tessuti.

Tra le proposte di Maurel si inseriscono le divise per spa e centro benessere, realizzate prestando attenzione a ogni dettaglio, dopo aver selezionato i materiali ideali per garantire comfort e praticità nello svolgimento delle attività ricreative.

Trasmettere professionalità a partire dal manager

Come qualsiasi altra figura manageriale, anche il responsabile di spa e centri benessere deve mostrare un’immagine di professionalità, senza in ogni caso dimenticare lo spirito stesso del luogo di relax ove si trova.

Per questa ragione, la sua divisa dovrebbe presentare maggiore ricercatezza ma al tempo stesso riprendere elementi e tonalità delle uniformi dei propri dipendenti.

A questo proposito, le classiche soluzioni come il giacca e cravatta possono essere rivisitate e reinterpretate come completi a due pezzi in cui la parte superiore può constare in una maglietta o una camicia realizzati con stile e i pantaloni o la gonna seguirne lo spirito peculiare senza risultare eccessivamente morigerati.

Un manager ben curato, perfettamente in linea con le esigenze d’immagine del brand, predispone nel modo migliore il cliente al percorso di benessere o di bellezza che sta per intraprendere.

Come curare lo stile di massaggiatori ed estetisti

Le figure operative hanno bisogno di divise che assicurano grande libertà di movimento e che presentino al tempo stesso uno stile raffinato e ricercato, con cui trasmettere positività e una prima impressione sulla propria competenza ai clienti.

Le divise generalmente possono essere dunque costituite da maglie o casacche in abbinamento a gonne o pantaloni, il tutto caratterizzato dalla massima comodità. Per la maglieria è possibile restituire eleganza tramite piccoli ma importanti dettagli come chiusure particolari con bottoni e zip oppure scolli di diverso genere.

A questo proposito, molto apprezzate sono per esempio le interpretazioni di ispirazione orientale, ad emulare i tipici kimoni giapponesi, caratterizzate da maniche molto larghe e arricchite con cinte in seta da chiudere su un fianco o anteriormente.

Alle divise dai volumi più ampi si affiancano, naturalmente, quelle costituite da maglie più aderenti, che generalmente si completano con giacche più larghe che ricadono morbidamente sui fianchi, con maniche lunghe oppure oversize a tre quarti. Anche per quello che riguarda i pantaloni, spazio alla varietà: si va da modelli attillati oppure più larghi, a seconda dell’effetto che si desidera ottenere.

In alternativa, è possibile optare per uniformi intere, sotto forma di tute o, per le donne, anche di abiti.

Infine, molto importante è anche la scelta del colore: naturalmente è sempre importante selezionare tonalità in grado di rispettare lo stile della spa o del centro benessere, senza dimenticare di guardare tra le colorazioni più consigliate per queste strutture.

Il consiglio è di optare per divise nere, bianche o beige e, in alternativa, scegliere una tinta pastello: sono queste, infatti, le varianti cromatiche in grado di trasmettere al meglio serenità e ricercatezza in questi particolari contesti professionali.