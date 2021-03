La storia del ragazzino in attesa di intervento: l’onda della solidarietà non si è fatta attendere, c’è ancora tempo per donare.

L’ onda della solidarietà non si è fatta attendere. Gli agrigentini si stanno mobilitando per il 12enne che dovrà subire un intervento alla testa a Firenze il prossimo 7 aprile. La famiglia si trova lì già da qualche giorno e serve sostegno per le spese. Non si contano le iniziative, appelli e messaggi: amici, conoscenti, compagni di scuola, parenti, la chiesa , amici degli amici che hanno voluto far sentire la propria vicinanza alla famiglia anche con una piccola donazione. E c’è sempre tempo per poterlo fare al seguente Iban IT41N0760116600000004897339. Intestatario: Sciabbarrasi Antonio. Ad accompagnare il nostro articolo c’è ancora l’immagine di quattro mani che sorreggono un cuore: le mani e i cuori degli agrigentini verso chi sta attraversando un momento particolare.