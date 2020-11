SPA e benessere: il relax in montagna

Chi ha detto che in montagna la vacanza debba essere per forza attiva? Il relax per corpo e mente è un punto chiave delle offerte turistiche nelle regioni montane: Trentino, Piemonte, Valle d’Aosta sono in prima fila per offrire ai propri ospiti esperienze per prendersi cura del proprio corpo. Molte strutture ricettive comprendono infatti spazi benessere o vere e proprie SPA, mentre sono ugualmente diffusi sui territori centri dedicati alla cura del corpo.

Hotel con SPA

Oggi l’offerta turistica delle principali località di montagna comprende hotel con SPA o centri benessere direttamente all’interno della struttura. Sono hotel pensati per il relax delle giovani coppie o gruppi ristretti di amici, ma esistono anche strutture in cui convivono le due anime family e relax. In questi hotel le attività dedicate ai bambini svolte con educatori e accompagnatori, lasciano ai genitori e agli adulti il tempo necessario al relax nelle strutture interne.

Tra le zone più apprezzate il comprensorio delle Dolomiti-Paganella, in Trentino: qui si trova un’ampia scelta di Hotel con SPA e centro benessere ad Andalo (), la località più conosciuta e suggestiva ma anche su tutto il territorio circostante. Se vuoi prenotare una tua Vacanza ad Andalo ti consigliamo il sito: https://www.migliorihotelandalo.com

Cosa non può mancare per il relax in montagna?

La diffusione dei centri benessere ci ha ormai abituato a itinerari immancabili per una giornata all’insegna del relax. Ma cosa non può mancare in montagna?

Innanzitutto è molto apprezzata dagli ospiti la piscina coperta, magari con grandi vetrate da cui ammirare il panorama montano anche nelle stagioni invernali. In alcune strutture è possibile trovare una piscina esterna o idromassaggio con acqua calda, in modo da non soffrire le basse temperature ma rimanere comunque all’aria aperta.

Sauna, bagno turco, cromoterapia

Immancabili sauna e bagno turco, due “coccole” che abbiamo imparato a conoscere e che sono sempre più diffuse anche all’interno delle abitazioni private. In aggiunta si possono trovare ambienti dove effettuare cromoterapia, grotte di sale ideali per chi ha problemi di respirazione ma anche percorsi “frigidarium” e “calidarium” per riattivare la circolazione.

In un vero centro benessere non può mancare il centro massaggi, sia di tipo rilassante che veri e propri percorsi per ritrovare la mobilità messa a dura prova dalla vita frenetica che viviamo ogni giorno.