South Kensington trionfa alla Rotta dei Florio: la vela sostenibile firmata Egogreen

Un primo posto che vale molto più di una coppa: è la vittoria di una visione condivisa, di un’amicizia e di un’idea di sport che guarda al futuro. Grande soddisfazione per Egogreen e per South Kensington – scuola nautica Franco Licata D’Andrea, imbarcazione di altura che ha conquistato il gradino più alto del podio nella prestigiosa regata la Rotta dei Florio, tracciando una rotta vincente tra agonismo, storia e sostenibilità.

Sono state 115 miglia nautiche tra le più belle del Mediterraneo, percorse con vento in poppa e spirito green. Egogreen, da sempre in prima linea per un’economia circolare e un’energia più pulita, ha scelto di investire in uno sport nobile e spettacolare come la vela d’altura, riconoscendo in esso i valori di determinazione, rispetto per il territorio e sviluppo sostenibile.

Alla base di questo successo, anche un legame forte e autentico: quello tra Marcello Giavarini, presidente di Egogreen, e Massimo Licata D’Andrea, armatore di South Kensington, entrambi originari di Licata e uniti da una visione comune che intreccia passione, performance e responsabilità ambientale.

Con questa vittoria in classifica overall, South Kensington si conferma tra le imbarcazioni più competitive del circuito di vela d’altura non solo in Sicilia, ma in tutto il Mediterraneo. Un trionfo che non è solo sportivo, ma anche simbolico: la dimostrazione che energia e sostenibilità possono navigare insieme verso grandi traguardi.

