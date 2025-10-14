Un traguardo che profuma di mare, passione e sacrificio. South Kensington, l’imbarcazione dell’armatore Massimo Licata D’Andrea, conquista il titolo di Campione Italiano Offshore 2025 nella Classe C, un riconoscimento che premia un anno di sfide vinte con determinazione e spirito di squadra.

Il titolo arriva al termine di una stagione indimenticabile, che ha già visto South Kensington trionfare anche al Campionato Italiano Assoluto d’Altura 2025, disputato a Capo d’Orlando, oltre a collezionare una serie di prestigiosi successi che hanno consacrato il team tra le eccellenze della vela italiana.

Durante la cerimonia ufficiale al Teatro Verdi di Trieste, in occasione della Barcolana, il premio è stato ritirato da Mimì Campo a nome dell’armatore e di tutto l’equipaggio, in un momento di grande emozione e orgoglio condiviso.

“Un anno di passione, impegno e mare… coronato dal titolo più bello” – è il messaggio che riassume l’essenza di questa vittoria.

Un ringraziamento speciale va alla Federazione Italiana Vela (FIV) per l’importante riconoscimento, ma anche a EgoGreen e al suo presidente Marcello Giavarini, che hanno creduto e sostenuto questo progetto sportivo sin dall’inizio, accompagnandolo come sponsor e partner tecnico in ogni regata, in ogni sfida, in ogni vittoria.

