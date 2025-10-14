Il sindaco Zambito: “Occasione speciale per promuovere il territorio”

Siculiana Marina si trasforma in un set cinematografico per accogliere le riprese della nuova serie tv diretta da Michele Placido, dedicata alla vita e al sacrificio del giudice Rosario Livatino. Il progetto, dal titolo provvisorio “Il giudice e i suoi assassini”, sarà composto da quattro puntate e prodotto da Goldenart Production in collaborazione con Rai Fiction.

“È un’occasione speciale – ha dichiarato il sindaco di Siculiana, Peppe Zambito – per far conoscere la vera bellezza del nostro borgo marinaro: un luogo scelto per il suo fascino, la sua luce e l’atmosfera autentica che si respira. La serie racconterà non solo la figura del giudice Livatino, esempio di coraggio e giustizia, ma porterà anche il nostro mare, le nostre strade e la nostra anima in tv, su tutto il territorio nazionale. Siculiana è pronta ad accogliere il cinema, un momento importante per far crescere la cultura e il turismo del nostro borgo marinaro.”

Le riprese, che coinvolgono anche altre località dell’Agrigentino, rappresentano un’ulteriore occasione per valorizzare il territorio e consolidare il legame tra memoria, arte e identità siciliana.

