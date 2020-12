L’ Aliquota della Polizia Locale presso la Procura della Repubblica di Agrigento hanno sequestrato a “San Leone” una discarica abusiva di rifiuti speciali quali macerie edili e detriti di varia natura, in buona parte accumulati sul ciglio della strada . Le indagini, avviate a seguito di una denuncia hanno condotto gli agenti in via Ruggero II, strada sterrata di collegamento con via dei Giacinti.