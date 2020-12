Natale solidale per il Kiwanis: donati giochi alla Fondazione “Mondoaltro”

AGRIGENTO. Il Kiwanis club di Agrigento, in occasione del periodo di Avvento, promuove una nuova iniziativa rivolta, come sempre, ai bambini. Il club service, al fine di regalare momenti di svago ai giovanissimi, ha donato diversi giochi da tavolo alla Fondazione Mondoaltro, braccio operativo di Caritas Diocesana Agrigento, che nonostante le limitazioni a causa della pandemia e con le dovute precauzioni, ha continuato a prestare i propri servizi. La Fondazione provvederà ad utilizzare i giochi, ricevuti in omaggio, nell’ambito delle attività interculturali che prevedono laboratori e sostegno scolastico in favore dei minori del progetto “Alveare”. La consegna dei regali è avvenuta alla presenza del Direttore Valerio Landri e della referente del progetto “Alveare” Giusy Santino per la Fondazione, mentre, per il club Kiwanis di Agrigento una delegazione guidata dal Presidente Francesco Zicari con i soci Sara Incardona e Roberto Campagna.