“Sostegno alle micro imprese e rifinanziamento di leggi a favore del commercio”. Un messaggio chiaro quello del presidente provinciale di Confcommercio Agrigento, Giuseppe Caruana, intervenuto questa mattina, durante la terza Conferenza di Sistema svoltasi nella splendida cornice della provincia di Agrigento. Caruana ha messo in luce l’importanza delle micro imprese e la necessità di rivedere le norme a favore del commercio. Dopo aver ringraziato gli ospiti autorevoli e le autorità presenti, tra cui parlamentari nazionali e regionali, il Prefetto di Agrigento e altre autorità militari, il presidente ha evidenziato il profondo rispetto per il lavoro che essi svolgono, citando anche il ruolo delle Aziende della Regione Siciliana, e sottolineando il ruolo cruciale delle micro imprese nell’economia.

Secondo Caruana, in Sicilia, l’84% delle aziende rientra nella categoria delle microimprese con 3-9 addetti. Queste attività, spesso a conduzione familiare, sono considerate il motore propulsivo dell’economia siciliana ma incontrano notevoli difficoltà nell’accesso al credito, nonostante i tassi di interesse spesso oltre i parametri legali.

L’appello del presidente è stato chiaro: è necessario rifinanziare leggi a favore delle microimprese e fornire liquidità per affrontare sfide come le scorte di magazzino. Caruana ha citato l’esempio del settore della moda e ha sottolineato la necessità di rivedere le norme sugli sconti sia online che offline.

Caruana ha anche menzionato la nomina di Agrigento Capitale della Cultura per il 2025: “Un’opportunità di sviluppo con ricadute economiche e sociali significative” – ha detto. Ha sottolineato l’importanza di promuovere il patrimonio culturale e artistico della regione e di lavorare in sinergia per migliorare le infrastrutture viarie.

Importante anche la sinergia tra pubblico e privato. Secondo Caruana il turismo, i servizi e il terziario devono essere visti come un unico asse strategico per l’economia locale.

Caruana ha concluso il suo appassionato discorso esprimendo gratitudine per il sostegno ricevuto e ha affermato che è fondamentale rendere ogni momento indimenticabile per gli ospiti. “La Sicilia è un luogo unico al mondo, ricco di bellezze da scoprire” – ha detto- e ha invitato tutti a lavorare insieme per valorizzarle.

In un momento in cui le micro imprese affrontano sfide significative, la sua visione per il futuro di Agrigento e della Sicilia è chiara: collaborazione, crescita e promozione del patrimonio culturale della regione.