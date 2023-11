La terza conferenza di sistema di Confcommercio presso il Verdura Resort è un importante punto di incontro per dirigenti e dipendenti del sistema territoriale. Durante l’evento, Guido Lazzarelli, direttore centrale di Confcommercio, ha evidenziato le sfide e opportunità legate al lavoro, alla digitalizzazione e al welfare. I tavoli tecnici hanno affrontato temi cruciali come il futuro del lavoro, l’innovazione digitale e Confcommercio 5.0. L’evento ha messo in luce la necessità di aumentare la consapevolezza, migliorare le competenze digitali e superare le sfide legate all’infrastruttura di connettività. La conferenza promuove l’innovazione e la trasformazione digitale per sostenere le imprese siciliane nel mercato in evoluzione. Oggi la giornata conclusiva apre i lavori, con il saluto, il presidente provinciale di Confcomercio Sicilia Giuseppe Caruana. Agrigento è stata scelta perché Capitale della Cultura 2025.