Sospetti per la morte di una dirigente vaccinata con AstraZeneca

Ad Agrigento è deceduta per sospetta tromboembolia Adriana Zicari di anni 69, dirigente di una ditta di trasporti. Si teme un nesso di causalità con il vaccino AstraZeneca, somministrato quattro giorni prima del tragico evento, e per questo è stata interessata la Procura della Repubblica di Agrigento che ha già avviato l’inchiesta. A renderlo noto è stata la famiglia. “La donna- ricostruisce la famiglia- che non soffriva di alcuna patologia pregressa, si era sentita male ed era stata trasportata al San Giovanni di Dio, in condizioni critiche, lo scorso 25 marzo. Aveva fatto il vaccino AstraZeneca all’Hub del Palacongressi di Agrigento la scorsa domenica 21 marzo. Il 25- riferiscono ancora i familiari- ha accusato un malore mentre si trovava nella sua abitazione. Sul posto immediato l’intervento di un’ ambulanza del 118 ed il trasferimento al Pronto Soccorso dell’ospedale di Agrigento.” I congiunti della donna hanno acconsentito alla donazione degli organi, già espiantati. Sulla vicenda dovrà fare luce la magistratura. Alla famiglia la vicinanza del direttore di Agrigentooggi, Domenico Vecchio che la ricorda come “una persona riservata, discreta e sempre presente con chi esternava una qualsiasi necessità”.