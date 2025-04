Si sono vissuti momenti di apprensione per l’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento in via Atenea per una sospetta fuga di gas. Tutto questo davanti agli occhi di tante persone che, nel pieno del sabato pomeriggio, passeggiavano tra negozi e locali.

Ad allarmare commercianti e residenti è stato il caratteristico odore che li ha indotti a chiamare il 112. La sospetta fuga di gas è stata segnalata nei pressi dell’ex ospedale, destinato a diventare sede universitaria. Nessun problema rilevante è stato, per fortuna, rilevato dai pompieri. L’allarme ben presto è rientrato.

