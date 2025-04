E’ stato un sabato mattina, l’ultimo in ordine di tempo, da dimenticare per quanto riguarda la crisi idrica con numerose segnalazioni di perdite di acqua in più zone della città, soprattutto in centro cittadino. Due le perdite di acqua dal quantitativo importante, fuoriuscita da muri e marciapiedi: in via Atenea nei pressi dell’ex ospedale e di fronte la stazione ferroviaria.

Uno spreco d’acqua che mal si concilia con le difficoltà di approvvigionamento che si registrano da tempo in diversi territori della provincia, a cominciare dalla città capoluogo. Il problema ancora una volta è a monte: la situazione disastrosa in cui versa la condotta. L’acqua periodicamente si perde nelle strade con tutte le conseguenze del caso.

