Con la presente si comunica che, nella giornata di domani 28/06/2024, in via Miniera di Pozzo Nuovo, verranno eseguiti i lavori di interconnessione degli acquedotti Favara di Burgio con l’acquedotto Voltano al fine di mitigare la nota emergenza idrica in atto.

Per quanto sopra, la scrivente provvederà ad eseguire la sostituzione dell’apparecchiatura idraulica nella condotta di adduzione idrica e di conseguenza sarà sospesa la fornitura nelle seguenti zone:

· Nel Comune di Agrigento (serbatoio Madonna delle Rocche, S. Michele e Fontanelle);

· Nel Presidio Ospedaliero di Agrigento;

· Alle Utenze Voltano.

Pertanto, la distribuzione idrica prevista subirà degli slittamenti e/o delle limitazioni.

Si significa che, a conclusione dei lavori sarà possibile ripristinare l’ordinaria fornitura idrica, ma la distribuzione, per normalizzarsi, avrà bisogno dei necessari tempi tecnici.