Cerimonie commemorative a Porto Empedocle e Agrigento, riconoscimenti e bilanci sulle attività del Corpo

Agrigento ha celebrato oggi il 250° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza con una serie di eventi commemorativi che hanno coinvolto le massime autorità locali. Le celebrazioni sono iniziate a Porto Empedocle presso la Sezione Operativa Navale del Corpo e la Torre di Carlo V, dove si è tenuto l’evento “Gli Eroi del Dragamine RD36 della Guardia di Finanza” in memoria del suo equipaggio che compì un atto eroico durante la Seconda Guerra Mondiale. In onore dei caduti, è stata deposta una corona di alloro in mare.

Nel pomeriggio, la cerimonia solenne si è spostata ad Agrigento, nel piazzale antistante la caserma di via Atenea n.238. Alla presenza dei Comandanti di Reparto, degli Ufficiali dipendenti e di un picchetto in armi, sono stati esposti i labari delle Sezioni ANFI di Agrigento e Sciacca. Dopo un momento di raccoglimento con la deposizione di una corona d’alloro ai piedi della statua del Beato Giudice Livatino, è stato letto il messaggio del Presidente della Repubblica e l’Ordine del Giorno Speciale del Comandante Generale della Guardia di Finanza. Successivamente, sono state consegnate ricompense di ordine morale ai militari che si sono distinti in servizio.

La cerimonia è stata anche l’occasione per fare un bilancio sulle attività svolte dalla Guardia di Finanza di Agrigento nel 2023 e nei primi cinque mesi del 2024. In questo periodo, il Corpo ha eseguito 5.440 interventi ispettivi e 818 indagini per contrastare illeciti economici e finanziari, proteggendo l’economia legale e i diritti economici dei cittadini.

Alla fine della cerimonia, è stata inaugurata una mostra documentale tematica presso la caserma del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, realizzata con il contributo dell’Archivio di Stato di Agrigento. La mostra, aperta al pubblico e alle scuole, ripercorre momenti significativi della storia del Corpo nella provincia di Agrigento.

Guarda il video con il Comando Provinciale Agrigento della Guardia Di Finanza Edoardo Moro

I RICONOSCIMENTI

Encomio Solenne:

Tenenza di Lampedusa: Per aver salvato oltre 44.000 migranti e arrestato 7 scafisti durante oltre 1.100 interventi operativi in condizioni difficili.

Per aver salvato oltre 44.000 migranti e arrestato 7 scafisti durante oltre 1.100 interventi operativi in condizioni difficili. Luogotenente Leopoldo Coppola, Maresciallo Alessia Erriquez e Finanziere Dante Cirillo: Per complesse indagini contro una organizzazione criminale dedita alla frode sui bonus edilizi per circa 18 milioni di euro, che ha portato a 10 arresti e sequestri per oltre 6 milioni di euro.

Elogio Solenne:

Luogotenente Giovanni Cantone, Luogotenente Francesco Ancona, Maresciallo Ezio Vincenzo Butticè, Vice Brigadiere Nicola Fiorillo, Appuntato Scelto Camillo Bufanio, Appuntato Scelto Salvatore Zema, Finanziere Viviana Marcipò: Per meriti di servizio nelle rispettive sedi operative.

Impegno della GDF nella Tutela Economica: Nel 2023 e nei primi cinque mesi del 2024, la Guardia di Finanza di Agrigento ha eseguito oltre 5.400 interventi ispettivi per contrastare frodi, evasione fiscale e criminalità economica. Sono stati identificati 37 evasori totali, 131 lavoratori irregolari, e sequestrati beni per oltre 7 milioni di euro. Particolare attenzione è stata data alla tutela della spesa pubblica e alla corretta destinazione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Contrasto alla Criminalità: Sono stati eseguiti 17 interventi contro il riciclaggio, portando alla denuncia di 41 persone e al sequestro di beni per oltre 3 milioni di euro. Inoltre, 44 persone sono state denunciate per traffico di droga, con il sequestro di oltre 500 kg di sostanze stupefacenti.

Tutela dell’Ordine Pubblico: Nel 2023, circa 400 militari della Guardia di Finanza sono stati impiegati in servizi di ordine pubblico per eventi e manifestazioni, oltre a 250 militari per la vigilanza nei centri di accoglienza per immigrati.

Queste attività dimostrano l’impegno costante della Guardia di Finanza nella protezione dell’economia legale e nella tutela delle libertà economiche dei cittadini, garantendo sicurezza e giustizia.