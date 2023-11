Si era messo al volante della sua autovettura, malgrado avesse alzato di parecchio il gomito. Protagonista un rappresentante, trentanovenne, residente ad Agrigento. Per l’uomo è scattata la denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per guida in stato di ebbrezza alcolica. Allo stesso è stato ritirato il documento di guida. E’ accaduto, l’altra notte, lungo la strada statale 189 alle porte della città dei Templi.

Il 39enne, dopo avere trascorso la serata con gli amici, ancora barcollante per l’eccessivo consumo di bevande alcoliche, ha deciso di mettersi alla guida della propria automobile, per fare ritorno a casa.

Da lì a poco è stato fermato dai carabinieri della Stazione di Agrigento, in quei momenti impegnati in un posto di controllo. Hanno visto arrivare quell’auto, e, l’hanno fermata. L’uomo, in evidente stato di ubriachezza, è stato sottoposto all’alcol test. Il dispositivo non ha potuto che, confermare i sospetti dei militari dell’Arma. Aveva alzato di parecchio il gomito con un tasso alcolemico di 1,8 g/l.