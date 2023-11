Indebitamente, 24 ospiti della loro comunità hanno ottenuto il reddito di cittadinanza. Si sono appropriati delle carte su cui veniva caricato il beneficio economico, utilizzandole per acquisti in attività commerciali, il pagamento di una camera d’albergo e la manutenzione di due Porsche. La Procura della Repubblica di Agrigento, tramite il pubblico ministero Gloria Andreoli, ha emesso l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, anticipando una richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di sette persone, alcune coinvolte nella maxi-inchiesta “Dark Community”, che ipotizza un giro di spaccio di droga e maltrattamenti in una comunità di Favara gestita dalla cooperativa sociale “Oasi Emmanuele”.

Le persone coinvolte sono Liliana Chiarelli (34 anni), Gaetano Gramaglia (33 anni), Paolo Graccione (45 anni), Diego Vita (53 anni), Salvatore Di Caro (63 anni), Giovanni Di Caro (30 anni), tutti residenti a Favara, e Alba Luz Pineda Urbina (40 anni), originaria dell’Honduras ma residente a Favara. I fatti contestati si riferiscono al periodo tra aprile 2019 e marzo 2021.

Gramaglia, Chiarelli, Graccione e Vita, rispettivamente titolare della cooperativa, assistente sociale e dipendenti, sono accusati di circonvenzione di incapaci per aver indotto numerosi ospiti disabili a richiedere il reddito di cittadinanza, omettendo di dichiarare il loro ricovero in una struttura di cura a spese dello Stato. L’accusa di appropriazione indebita è rivolta a tutti e sette gli indagati. Pineda Urbina è stata coinvolta in quanto familiare di un disabile a cui sarebbe stata sottratta la carta del reddito di cittadinanza per pagare la manutenzione di due Porsche, proprietà dei Di Caro. La stessa carta è stata utilizzata dai tre indagati per saldare il conto di un hotel.