Sorpreso a spacciare crack a due uomini dalle parti di contrada “Provvidenza” nelle campagne di Racalmuto. Ma sono stati scoperti dai carabinieri in quei momenti impegnati in un controllo del territorio. Alla vista degli uomini in divisa, il presunto pusher è scappato a gambe levate. Ma è stato rintracciato e bloccato. Si tratta di un cinquantottenne pensionato del posto, denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico ufficiale.

I “clienti” invece, due disoccupati di Grotte, un quarantunenne e un trentatreenne, hanno invece ingaggiato una colluttazione con i militari dell’Arma, e poco più tardi sono stati bloccati. Un carabiniere è rimasto ferito ed è stato portato all’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì, dove i medici gli hanno riscontrato dei traumi, e lo hanno giudicato guaribile con una prognosi di 20 giorni.

I due grottesi sono stati deferiti in stato di libertà per resistenza e violenza a Pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Recuperati e sequestrati due involucri di crack, del peso di poco meno di un grammo ciascuno, che erano stati abbandonati durante la fuga.