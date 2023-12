Il Gip del Tribunale di Agrigento ha rigettato la richiesta di utilizzare la discarica di Siculiana attualmente sotto sequestro preventivo. “Stiamo lavorando assiduamente dopo la chiusura della discarica di Siculiana – ha detto il prefetto di Agrigento Filippo Romano -, però il Gip ha ritenuto di rigettare la domanda di uso dell’impianto, anche se sotto sequestro, per evitare un’emergenza ambientale, ma non c’è stato nulla da fare”

“Va chiarito – continua il prefetto Romano – che questo è un tema di totale competenza regionale. Io ho scritto due lettere alla Regione. Mi risulta che a Palermo ci stanno lavorando, per fortuna il sistema ancora regge ma rischia di andare in tilt, infatti, i rifiuti aumentano nelle strade, soprattutto in realtà come Canicattì, Racalmuto, Naro e Ravanusa”. L’Arpa Sicilia sta intanto concludendo il suo studio biennale sulla discarica di contrada “Matarano”.

Da questo studio dipende anche la riapertura dell’impianto così da scongiurare un’emergenza rifiuti.