Sorpreso mentre stava rifornendo di acqua dietro compenso in denaro, la cisterna di un condominio di via Nereo a Porto Empedocle, senza essere in possesso delle relative autorizzazioni e in violazione delle norme igienico-sanitarie.

Un autotrasportatore, di fatto un autobottista abusivo, è stato sanzionato amministrativamente per violazione delle norme igienico-sanitarie per mancanza di autorizzazioni sanitari e per trasporto e somministrazione di alimenti deperibili ed acque potabili in violazione delle norme igienico – sanitarie.

Stesse contestazioni sono state fatte anche al proprietario dell’autobotte, un agricoltore agrigentino di 42 anni, residente a Siculiana. Quest’ultimo e l’autobottista dovranno pagare in totale sanzioni per 3 mila euro. A “pizzicare” l’autobottista, ieri durante la mattinata, sono stati i carabinieri della Stazione di Porto Empedocle.