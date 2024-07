Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Giuseppa Zampino, dopo la messa alla prova, ha disposto il non doversi procedere perché il reato è estinto per quattro imputati al processo scaturito dal pestaggio avvenuto ad Aragona nel settembre 2021 ai danni di un poco più che maggiorenne di Comitini. Reato estinto per Gabriele Cipolla, 21 anni; Antonio Palermo, 21 anni; Alfonso Rotolo, 22 anni e Marco Marrella, 21 anni; tutti di Aragona.

I quattro, difesi dagli avvocati Rosario Latino, Alfonso Neri, Giacomo La Russa, Raimondo Cipolla e Andrea Liguori, hanno superato il programma di lavori socialmente utili di sei mesi come volontari di associazioni che si occupano di assistenza sanitaria e alla mensa della solidarietà di Agrigento. Gli altri cinque imputati, due sono stati condannati, in primo grado, con il rito abbreviato e tre sono stati rinviati a giudizio e sono tuttora sotto processo.

Alla base dell’aggressione ci sarebbero stati banali motivi di campanilismo tra Aragona e Comitini. L’accusa a carico di tutti i nove imputati, è di lesioni aggravate. Solo uno risponde accusato di danneggiamento per avere distrutto gli occhiali allo studente prendendolo a calci in faccia.