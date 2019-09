Sorpreso a cedere droga a due giovanissimi, denunciato pusher

I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno denunciato un pusher. Tutto quanto in via Santa Rita da Cascia, nel centro storico della città. Gli agenti impegnati in un giro di perlustrazione, hanno visto due giovanissimi parlare con un extracomunitario in atteggiamento sospetto. Si sono avvicinati, e l’immigrato alla vista degli uomini in divisa è scappato.

E’ stato inseguito, e nella fuga ha lanciato a terra un involucro, e un telefono cellulare. Poi si è rifugiato in una casa. I poliziotti hanno recuperato l’involucro, contenente alcuni grammi di hashish. Da li a poco hanno fatto irruzione nell’abitazione. L’extracomunitario non ha opposto resistenza.

E’ stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due giovanissimi, agrigentini, che erano vicino a lui, hanno confermato che stavano acquistando alcune dosi di “fumo”.

Poco più tardi sempre gli agenti delle Volanti hanno controllato G.I., 33 anni, di Agrigento, attualmente ai domiciliari. Durante l’ispezione gli hanno trovato alcuni grammi di hashish. E’ stato segnalato per uso personale di stupefacenti in Prefettura.