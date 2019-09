Ad Agrigento il raduno dei bersaglieri in congedo

Per la prima volta Agrigento, ma soprattutto la sua Valle dei templi, farà da cornice ad un raduno dell’Associazione Nazionale Bersaglieri in congedo.

L’evento ha carattere interregionale e coinvolge le sezioni ricadenti nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria e naturalmente Sicilia. Numerosi i fanti piumati in congedo che hanno fatto pervenire la loro adesione all’iniziativa: molti di loro saranno ad Agrigento già da venerdì 4 ottobre quando è prevista la cerimonia dell’Alzabandiera che aprirà ufficialmente il Raduno: si svolgerà al giardino botanico alla presenza delle principali autorità, utilizzando i pennoni che appositamente il Libero Consorzio di Agrigento ha fatto sistemare all’interno dell’incantevole polmone di verde incastonato nella periferia sud della città dei templi. L’Inno di Mameli e le altre musiche che accompagneranno la cerimonia saranno eseguiti dalla fanfara del sesto reggimento bersaglieri di stanza a Trapani. Subito dopo, nel piazzale soprastante gli uffici della provincia ubicati all’interno del giardino, sarà scoperto un monumento al bersagliere. Subito dopo la fanfara sfilerà per le vie principali della città fino all’ora di pranzo.

Sabato mattina, 5 ottobre, nell’auditorium dell’Istituto di Istruzione secondaria superiore Michele Foderà avrà luogo un incontro con la scuola nel corso del quale la sezione di Agrigento sarà intitolata alla Medaglia d’Argento al Valor Militare tenente Gaetano Camizzi, originario di Cianciana, Caduto durante la prima guerra mondiale. Per l’occasione due nipoti dell’eroe, residenti in Piemonte, scenderanno appositamente e presenzieranno alla cerimonia. Nella stessa mattinata un altoi ufficiale dei bersaglieri parlerà del ruolo dei fanti piumati nel moderno modello di difesa.

Nel pomeriggio sarà coinvolta la città. Alle ore 15,45 a villa Bonfiglio l’omaggio ai Caduti e quindi una sfilata per il viale della Vittoria, piazzale Moro e via Atenea. A sfilare saranno i rappresentanti delle sezioni presenti insieme a tre fanfare associative: quella della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto, quella di Palermo e quella della sezione di Lonate Pozzolo, in Lombardia. All’arrivo oin piazza Pirandello, i radunisti assisteranno alla Messa nella con cattedrale di San Domenico.