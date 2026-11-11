Pensavano di farla franca allontanandosi con un ingente bottino di agrumi, ma il loro piano è sfumato grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine. I Carabinieri della Tenenza di Ribera hanno sorpreso e arrestato in flagranza di reato due persone di Porto Empedocle, bloccate subito dopo aver fatto irruzione in un appezzamento privato e aver rubato ben 300 chili di arance.

Il blitz dei militari dell’Arma è scattato in contrada Donna superiore, una zona rurale del territorio crispino spesso monitorata per il contrasto ai reati predatori nelle campagne. I due malviventi si erano intrufolati nell’agrumeto e avevano già raccolto e stipato l’ingente quantitativo di frutta, il cui valore commerciale sul mercato si aggira intorno ai 500 euro.

L’azione fulminea dei Carabinieri ha impedito che la refurtiva venisse caricata e fatta sparire. L’intero carico di arance è stato interamente recuperato e già restituito alla legittima proprietaria, una donna residente a Ribera. Per i due trasferisti empedoclini, accusati di furto aggravato, l’Autorità giudiziaria ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.

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