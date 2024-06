I carabinieri della Tenenza di Ribera hanno arrestato due cittadini di nazionalità gambiana per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un 40enne e di un 34enne. Il controllo è scattato negli scorsi giorni nei pressi di un supermercato. I militari dell’Arma, insospettiti dall’atteggiamento dei due soggetti, hanno deciso di effettuare una perquisizione. Uno dei due indagati è stato sorpreso in possesso di hashish. Entrambi, dopo le formalità di rito, sono stati trasferiti nel carcere di Sciacca in attesa dell’udienza di convalida. I due gambiani hanno nominato gli avvocati Giovanni Forte e Giuseppe Tramuta.