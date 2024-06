“Il Canto degli Italiani” è risuonato alla Valle dei Templi attraverso i tasti di un pianoforte ai piedi del Tempio della Concordia. Venerdì 5 giugno scorso, in occasione della celebrazione della Festa dell’Arma dei Carabinieri, il maestro Salvatore Galante, elegantissimo nel suo frac nero, ha ancora una volta incantato il pubblico presente eseguendo diversi brani al pianoforte. Un momento suggestivo e molto gradito non solo ai presenti ma anche al Comandante Provinciale dell’ Arma, il Colonnello Nicola De Tullio che per l’ occasione ha richiesto l’ esecuzione di un brano della Colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso del maestro Ennio Morricone.