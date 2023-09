Si sono intrufolati all’interno dell’ex Centro commerciale “Edera” di contrada “Sant’Isidoro” in territorio di Cammarata. In poco tempo sono riusciti a smontare e prelevare diversi cavi e tubature in rame per un peso complessivo di venti chilogrammi. Ma l’arrivo dei carabinieri ha fatto saltare loro i piani.

Si tratta di un disoccupato ventiquattrenne e di uno studente quattordicenne, entrambi di San Giovanni Gemini, denunciati, in stato di libertà, il primo alla Procura della Repubblica di Agrigento e il ragazzino alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo.

Sono ritenuti responsabili di tentato furto in concorso e di porto di oggetti atti ad offendere. È successo tutto nella tarda serata di lunedì. I due giovani, sono penetrati nella struttura, chiusa da tempo, e hanno rubato prodotti in rame. Non hanno fatto in tempo a caricarli in auto per l’arrivo dei militari dell’Arma della Compagnia di Cammarata.