Sono emerse irregolarità al cantiere allestito lungo la linea ferroviaria Agrigento – Porto Empedocle. Le hanno accertate i carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento, unitamente agli ispettori del lavoro della Regione Sicilia, nell’ambito dell’operazione denominata “Safety First vigilanza straordinaria sommerso e sicurezza”, scattata dopo l’incidente, avvenuto pochi giorni fa, nei dintorni della stazione ferroviaria di Brandizzo, nel Torinese, costato la vita a cinque operai, investiti e uccisi da un treno in corsa.

Il presidente della ditta, a cui erano stati affidati i lavori, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica della città dei Templi. E’ ritenuto responsabile di avere omesso la collocazione dei parapetti sui ponteggi in uso, di non avere istallato gli obbligatori servizi igienici nel cantiere, di non avere redatto il Pimus, il documento tecnico contenente il Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi, e di non avere presentato il progetto sull’installazione del ponteggio.