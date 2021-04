Sorpresi a rubare da un’auto in sosta: uno arrestato e l’altro denunciato

Sono stati sorpresi mentre erano impegnati a rubare accessori da un’autovettura in sosta. Due giovani si sono dati alla fuga. Uno è stato bloccato e arrestato dai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. L’altro è stato successivamente identificato e denunciato. Entrambi devono rispondere di furto aggravato in concorso. Il fatto si è verificato, nel primo pomeriggio, nel centro di Agrigento, dove gli agenti sono intervenuti in seguito ad una segnalazione per un tentativo di furto ai danni di una vettura in sosta. Giunti sul posto i poliziotti hanno notato due soggetti aggirarsi nei pressi di un mezzo.

I due individui, alla vista delle Volanti, si sono però immediatamente dati alla fuga, abbandonando a terra un sacchetto contenente alcuni oggetti asportati dal veicolo. Uno dei due giovani, dopo un breve inseguimento è stato bloccato e arrestato in flagranza, e portato presso la camera di sicurezza della caserma “Anghelone”. Il Gip del Tribunale di Agrigento ha convalidato l’arresto, e ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. I poliziotti hanno inoltre individuato l’altro giovane, che nel frattempo era riuscito a dileguarsi. Per lui è scattata la denuncia a piede libero.