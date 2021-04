A spasso nonostante ai domiciliari: arrestato giovane

Nonostante fosse ristretto ai domiciliari, si è allontanato dalla sua abitazione, ma non ha fatto molta strada. E’ stato scoperto e rintracciato. I poliziotti del Commissariato di Licata hanno arrestato in flagranza di reato un giovane licatese, ritenuto responsabile del reato di evasione.

L’uomo, già finito ai domiciliari per un tentativo di furto in un’abitazione, dopo essere evaso, inoltre, ha tentato la fuga per sfuggire all’arresto. Il licatese, dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica, è stato nuovamente ricollocato ai domiciliari.