Soroptimist e progetto: Le donne contano. La Presidente Margherita Trupiano: coinvolgere enti e associazioni

Le donne contano, il progetto nazionale del Soroptimist Club di Agrigento ieri sera ha segnato una nuova tappa del suo cammino. Presente la Presidente Nazionale del Comitato Estensione Jaana Simpanen, nel corso di un’affollata assemblea, la Presidente Margherita Trupiano, ha presentato i partner del progetto.

“La nostra alfabetizzazione finanziaria diretta a donne in condizione di fragilità, ha spiegato, ha voluto coinvolgere istituzioni ed associazioni. Il protocollo d’intesa nazionale firmato con Bankitalia, ha visto questa sera la presenza della Direttrice della Banca d’ Italia di Agrigento Rosalinda Dispinzeri. Una formazione che erogheremo ad ampio raggio seppur in forma semplice, per questo al nostro fianco c’è anche Adiconsum con la responsabile provinciale Ilenia Capodici ,e naturalmente il Soroptimist che opererà tramite la socia Maria Picone docente e avvocato esperta in materie di finanza.

Stiamo perfezionando, ha evidenziato Margherita Trupiano, anche la partnership con un’altra prestigiosa istituzione “

Dall’altra parte, ci saranno i soggetti da formare. Saranno le ospiti dell’ Associazione Grotta Solidale, che gestisce donne vittime di violenza e quelle dell’ Associazione Culturale Acuarinto, presente alla serata con la coordinatrice SAI Comitini Annalisa Tornambè, che metterà a disposizione donne migranti. Il progetto prenderà l’avvio a gennaio

“. E’ stata una serata in cui abbiamo dimostrato che le donne contano sotto tutti gli aspetti, ha concluso la Margherita Trupiano, perché abbiamo registrato l’investitura di tre nuove socie che infoltiscono la nostra già preziosa e nutrita schiera di importanti donne delle professioni : la docente Giada Attanasio, il dirigente scolastico Giusi Gugliotta, l’imprenditrice Florinda Saieva”.