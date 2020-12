Sopralluogo in via Vittorio Emanuele Orlando

AGRIGENTO. Sopralluogo congiunto questa mattina in Via Vittorio Emanuele Orlando per verificare l’esistenza di criticità sul bancone calcarenitico sottostante la via Picone. Insieme alla delegazione del Comune presieduta dal sindaco Miccichè c’erano tecnici ed esperti della Protezione civile comunale, di Girgenti Acque e del Genio Civile. E’ stata accertata la solidità del costone nonostante un problema idraulico e si è concordato che bisognava procedere con un controllo per individuare l’origine del fenomeno e intervenire per convogliare l’acqua.