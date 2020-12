Agrigento avrà presto un ambulatorio veterinario per i cani

AGRIGENTO. Si potrà procedere alla sterilizzazione e anche alla microchippatura. La notizia è stata ufficializzata questa mattina nel corso di un incontro fra il sindaco Franco Miccichè, l’assessore comunale Roberta Lala, il presidente dell’associazione Aronne Onlus Sandro Fanara, il vice presidente Emanuele Cipolla e la socia Gessica Vecchio. L’assessore Lala ha mostrato le foto della struttura che ospiterà l’ambulatorio in contrada Consolida e dei presidi sanitari già istallati. Si dovrà procedere ora a concordare il servizio con l’Asp. L’Associazione Aronne si è dichiarata disponibile alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa per creare una direzione programmatica comune per affrontare il problema del randagismo, coinvolgendo anche le altre Associazioni animaliste. Il presidente Fanara ha chiesto anche che la struttura fosse soprattutto un rifugio sanitario e non solo un ambulatorio, e ha proposto un tavolo tecnico permanente da tenere fra Comune, Asp, Polizia Municipale e mondo associazionistico per avere un servizio coordinato ed efficiente evitando improvvisazioni scollegate che non giovano a nessuno. Alla fine è stato stabilito di rivedersi nei prossimi giorni con un protocollo d’intesa da sottoscrivere tra le parti.