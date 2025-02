52 espositori presenti a BolognaFiere dal 23 al 25 febbraio

La Sicilia è ancora una volta protagonista alla Slow Wine Fair 2025, la manifestazione dedicata al vino buono, pulito e giusto che si terrà a BolognaFiere dal 23 al 25 febbraio 2025. Un evento di grande rilevanza internazionale, organizzato da BolognaFiere con la direzione artistica di Slow Food, che riunisce circa 1200 espositori provenienti da 30 Paesi e tutte le regioni italiane, per discutere della sostenibilità nel settore vitivinicolo, con focus su packaging e logistica della filiera. Quest’anno, la manifestazione si svolgerà in contemporanea con il nuovo format di SANA Food, dedicato alla sana alimentazione fuori casa.

Tra le cantine siciliane, ben sei rappresentano la Provincia di Agrigento. Un’opportunità imperdibile per gli appassionati di vino che potranno scoprire il meglio del panorama vitivinicolo locale. Le cantine agrigentine presenti a Slow Wine Fair 2025 sono:

Baglio Del Cristo Di Campobello – Campobello di Licata

– Campobello di Licata Cantina Tulone – Sciacca

– Sciacca CVA Canicattì – Canicattì

– Canicattì Morreale Agnello – Agrigento

– Agrigento Sapiddu – Menfi

– Menfi Serra Ferdinandea – Menfi

Queste realtà sono tra le più rappresentative della viticoltura agrigentina, con produzioni che spaziano dai rossi corposi ai bianchi aromatici, tutti contraddistinti da una forte impronta territoriale e dalla passione per la qualità. La partecipazione a questa fiera internazionale permette loro di farsi conoscere e apprezzare anche a livello globale.

La Sicilia è protagonista anche con i suoi vini da uve autoctone, con una particolare attenzione agli Etna Rosso, ai Frappato e ai Cerasuolo di Vittoria che stanno vivendo una stagione di recupero delle loro peculiarità territoriali. In particolare, l’interesse crescente per i vini rosa, i Passiti e i Marsala si sta confermando, così come la continua evoluzione dei “orange wines”, che stanno affinando la loro personalità con maggiore nitidezza e tensione gustativa.

A BolognaFiere, i visitatori avranno l’opportunità di conoscere meglio anche le tendenze della viticoltura siciliana, esplorando le diverse espressioni dei vitigni che caratterizzano l’isola, da quelli più tradizionali a quelli innovativi. La Slow Wine Fair si conferma quindi come uno degli eventi più importanti per il settore vitivinicolo, non solo per gli espositori, ma anche per i visitatori che desiderano scoprire i migliori vini siciliani.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp