2 marzo: Passeggiata tra i mandorli in fiore nella Valle dei Templi

L’evento è gratuito e si concluderà a Casa Diodoros con la prima mostra-mercato dei concessionari e dei fornitori

Il 2 marzo, domenica, si terrà una passeggiata tra i mandorli in fiore nella splendida Valle dei Templi, un’occasione unica per immergersi nel patrimonio archeologico e paesaggistico della zona, nonché per scoprire la cultura del mandorlo, un elemento fondamentale della tradizione agricola siciliana. L’evento, completamente gratuito, è promosso dal Parco della Valle dei Templi, diretto da Roberto Sciarratta, e prevede accesso libero ai luoghi della cultura.

L’appuntamento è fissato per le 10:30 al Tempio di Giunone, dove ad accogliere i partecipanti ci sarà Rino Frenda, concessionario di Diodoros, esperto di agronomia della frutta secca siciliana e presidente del Consorzio Pistacchio Dop di Raffadali. Durante il percorso, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare la cultura del mandorlo sotto diversi punti di vista: paesaggistico, agronomico e scientifico.

La passeggiata offrirà uno sguardo privilegiato sulla Valle dei Templi, un sito che, già ai tempi dello storico Diodoro Siculo, era caratterizzato dalla presenza di viti, mandorli e olivi. Oggi, questo patrimonio botanico contribuisce a creare uno scenario affascinante, dove la fioritura dei mandorli trasforma il paesaggio in un vero e proprio quadro vivente.

L’iniziativa si concluderà a Casa Diodoros, dove si terrà la prima mostra-mercato dei concessionari e fornitori. Un’opportunità imperdibile per scoprire le eccellenze del territorio, degustare i prodotti tipici locali e incontrare i produttori che preservano e valorizzano le tradizioni agricole della Valle dei Templi.

Un evento che unisce la bellezza naturale alla cultura, un’occasione da non perdere per chi desidera conoscere più da vicino la nostra terra e le sue tradizioni.

