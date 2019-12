Sono pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica: applicati 15 avvisi orali

La polizia di Stato di Agrigento, in particolare l’Ufficio misure di prevenzione della Divisione Polizia Anticrimine, ha applicato i seguenti provvedimenti di competenza del questore Rosa Maria Iraci, a soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica. Si tratta di 15 provvedimenti di “Avviso Orale”: 3 ad Agrigento, 2 a Porto Empedocle e altrettanti a Canicattì; uno a Palma di Montechiaro, Cattolica Eraclea, Montallegro, Siculiana, Raffadali, Sciacca, Montevago.

G.V., classe 1979, abitante a Ravanusa, con precedenti per: resistenza e oltraggio ad un Pubblico Ufficiale , lesioni personali, minaccia e furto;

G.G., classe 1967, abitante a Porto Empedocle, con precedenti per: resistenza e volenza o minaccia a un Pubblico Ufficiale, detenzione stupefacenti e guida sotto l’influenza dell’alcool;

​L.E., classe 1973, abitante a Porto Empedocle, con precedenti per: furto, ricettazione, truffa, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti;

T.G., classe 1982, abitante a Canicattì, con precedenti per: furto aggravato, truffa e porto di armi od oggetti atti ad offendere;

A.T., classe 1968, abitante a Palma di Montechiaro, con precedenti per: detenzione e traffico stupefacenti e furto aggravato;

C.G., classe 1986, abitante a Cattolica Eraclea, con precedenti per: furto in abitazione, lesioni personali, maltrattamenti in famiglia, estorsione e porto di armi od oggetti atti ad offendere;

T.G., classe 1981, abitante a Montallegro, con precedenti per: rissa, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale;

B.M., classe 1983, abitante a Siculiana, con precedenti per: furto aggravato, lesioni personali, danneggiamento e resistenza a Pubblico Ufficiale;

C.F., classe 1970, abitante a Canicattì, con precedenti per: maltrattamenti in famiglia, porto abusivo di armi e minaccia;

S.A., classe 1991, abitante ad Agrigento, con precedenti per: furto aggravato, violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale, rapina, lesioni personali e minaccia;

S.A., classe 1988, abitante a Agrigento, con precedenti per: violenza, minaccia a Pubblica Ufficiale e produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti;

V.S., classe 1989, abitante a Agrigento, con precedenti per: attività di gestione di rifiuti non autorizzata, resistenza a Pubblico Ufficiale e ricettazione;

N.C., classe 1996, abitante a Raffadali, con precedenti per: furto, danneggiamento, lesioni personali, rissa, resistenza e violenza o minaccia a un Pubblico Ufficiale e detenzione stupefacenti;

A.R., classe 1996, abitante a Montevago, con precedenti per: porto di armi od oggetti atti ad offendere e detenzione stupefacenti.