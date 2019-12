Sono 816mila quelli che si sono trasferiti all’estero negli ultimi 10 anni, in calo del 17% chi viene dal continente africano. 

Sono 816 mila gli italiani che si sono trasferiti all’estero negli ultimi 10 anni. Di questi piu’ del 73% ha un età superiore ai 25 anni; tre su quattro hanno un livello di istruzione medio-alto. Lo riferisce il report sull’immigrazione dell’Istat pubblicato dall’ansa in cui si evidenzia anche Il calo degli immigrati nel nostro paese nel 2018 pari al -17%.

La principale motivazione è da un lato la difficoltà a trovare un lavoro, soprattutto per i giovani e le donne ed anche, verosimilmente, al mutato atteggiamento dei giovani di vivere in un altro Paese, questo accade per le generazioni nate e cresciute in epoca di globalizzazione che induce i giovani più qualificati a investire con maggior facilità il proprio talento nei paesi esteri in cui sono maggiori le opportunità di carriera e di retribuzione.