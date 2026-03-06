I sondaggi non decidono le elezioni, ma raccontano il clima politico del momento e spesso orientano strategie, alleanze e candidature. È per questo che vengono osservati con grande attenzione dai dirigenti dei partiti, soprattutto nelle fasi che precedono competizioni elettorali importanti. Ed è proprio dai numeri che si sta partendo anche per leggere la partita delle prossime elezioni amministrative di Agrigento, dove le trattative tra partiti, movimenti e liste civiche sono ancora in pieno svolgimento.

La supermedia YouTrend/AGI sulle intenzioni di voto nazionali aggiornata al 5 marzo offre una fotografia piuttosto chiara degli equilibri politici nel Paese. Nel campo del centrodestra resta saldamente in testa Fratelli d’Italia, che si attesta al 28,8%, pur registrando una lieve flessione rispetto alla rilevazione precedente. Alle sue spalle si collocano Forza Italia, con l’8,7%, e la Lega al 6,5%, entrambe in leggero calo.

Numeri che confermano come il baricentro della coalizione continui a essere rappresentato dal partito guidato da Giorgia Meloni, mentre gli alleati cercano di consolidare il proprio spazio politico. Piccoli segnali di crescita arrivano invece da Futuro Nazionale, che sale al 3,2%, e da Noi Moderati, che raggiunge l’1,1%.

Sul fronte delle opposizioni, il Partito Democratico si attesta al 21,6%, in lieve flessione, mentre il Movimento 5 Stelle cresce e raggiunge il 12,4%, guadagnando sei decimi rispetto alla precedente rilevazione. In aumento anche Alleanza Verdi Sinistra, che tocca il 6,7%, mentre risultano in calo Azione al 3,3%, Italia Viva al 2,2% e +Europa all’1,6%.

Numeri nazionali che inevitabilmente vengono letti anche con lo sguardo rivolto alle dinamiche locali. Anche ad Agrigento, infatti, la discussione politica ruota attorno alla costruzione delle coalizioni e alla scelta dei candidati sindaco. In questa fase preliminare, prima ancora degli accordi ufficiali, i partiti analizzano con attenzione i dati elettorali e cercano di capire quali possano essere gli equilibri più competitivi.

Non è un caso che nei ragionamenti dei tavoli politici si incrocino due elementi: da una parte i sondaggi più recenti, dall’altra i numeri dell’ultima tornata amministrativa, quella che portò all’elezione dell’attuale sindaco Francesco Miccichè, dopo il turno di ballottaggio.

Da quei risultati parte oggi la riflessione dei partiti, che cercano di capire se gli equilibri politici della città siano rimasti gli stessi o se nel frattempo qualcosa sia cambiato. Le percentuali nazionali non si traducono automaticamente nel voto locale, ma spesso offrono indicazioni utili sul clima politico e sul peso delle diverse aree.

Ad Agrigento, infatti, la partita delle prossime amministrative si sta già delineando tra movimenti di partito, incontri riservati e possibili alleanze. Nelle ultime settimane sono emersi diversi nomi e ipotesi di candidatura, segno che il confronto politico è entrato nel vivo. Il centrodestra lavora alla ricerca di una sintesi che tenga insieme le diverse anime della coalizione, mentre nel campo progressista si discute della possibilità di costruire un progetto alternativo capace di aggregare forze politiche e realtà civiche.

In questo contesto, i sondaggi diventano uno strumento di analisi utile per orientare le strategie: servono a capire quali alleanze possono risultare più competitive e quali candidature possano intercettare un consenso più ampio.

C’è però anche un altro elemento che potrebbe incidere sugli equilibri politici nelle prossime settimane. L’attenzione è rivolta infatti all’andamento della crisi internazionale in Medio Oriente e alle posizioni che i partiti italiani stanno assumendo su questo scenario. Le tensioni internazionali spesso influenzano l’opinione pubblica e, in momenti di forte emotività, anche le scelte politiche degli elettori.

Se il quadro internazionale dovesse evolversi o aggravarsi, non è escluso che l’onda emotiva degli eventi e delle prese di posizione dei partiti possa determinare spostamenti nelle percentuali e nei consensi.

Per questo motivo i sondaggi vengono osservati con grande attenzione, ma allo stesso tempo con prudenza. Offrono una fotografia del momento, non una previsione definitiva. Saranno infatti candidature, alleanze e strategie politiche a determinare l’esito della competizione, sia a livello nazionale sia nella partita tutta agrigentina che nei prossimi mesi entrerà nel vivo.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp