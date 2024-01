Negli ultimi giorni i poliziotti del Commissariato di Canicattì hanno incrementato i controlli per verificare il rispetto della normativa, che vieta la vendita di bevande alcoliche ai minorenni. Sulla questione “tolleranza zero”. E nella nottata di Capodanno, in particolare, hanno sorpreso un barista, in un locale della “movida” del centro cittadino, somministrare alcolici ad un ragazzino di 13 anni.

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di “somministrazione di bevande alcoliche a minori”. Per l’esercente è scattata anche una sanzione amministrativa. Sono stati complessivamente tre i locali di piazza Dante, nei luoghi della movida di Canicattì, sanzionati perché “pizzicati” a vendere alcol a minorenni.